Paola Jara respondió la incomoda pregunta de muchos ¿Porqué aún no es mamá?

Paula Andrea Zapata Jaramillo, mejor conocida artísticamente como Paola Jara, se ha mostrado muy activa con sus fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram, donde en varias ocasiones les ha compartido su día a día en medio del aislamiento, sus rutinas de ejercicios y una que otra confesión personal.

La artista de música popular, en medio del aislamiento, decidió interactuar con sus seguidores y habilitó la función ‘Hazme una pregunta’. Como era de esperarse, los espectadores aprovecharon para cuestionarle de varios temas. Algunos cuestionaron el por qué aún no era mamá.

Lee también: Primeras fotografías de Kim Jong-un en su reaparición en público

“Ese interrogante me la hacen muy frecuentemente... y es de esas preguntas que ni yo aún la he resuelto en mi vida, pero sí tengo para decirles que de pronto como mujer le he dado más prioridad en mi vida a desarrollar ese parte profesional primero, a salir adelante, a cumplir mis metas, mis propósitos y mis sueños. Los hijos me parecen una decisión supremamente importante”, confesó Jara.

Lee también: Elianis Garrido sufrió un accidente mientras hacía un reto de baile

Cabe mencionar que su respuesta generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

“Gran respuesta, pues es mejor cumplir todo lo que se quiere en la vida y después ya vendrán los hijos. La critican y más de una está por ahí con hijos sin saber que hacer, estancadas y sin el apoyo de nadie”, “Simplemente no lo desea no se le ven las ganas”, “¿Quién dijo que con un hijo uno no puede alcanzar metas y desarrollar una carrera profesional?”, “Le ha dado prioridad a quitar marido y dejar niños con papá ausente”, “Para que más si el novio tiene cuatro hijos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Actualmente, Paola Jara se encuentra cumpliendo la cuarentena en su casa ubicada en Medellín, Antioquia, en compañía de su novio Jessi Uribe, su mamá, su hermana y su cuñado.