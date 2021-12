Paola Jara rompe su silencio y habla de supuesta crisis amorosa con Jessi Uribe

La cantante de música popular, Paola Jara, rompió su silencio en pleno concierto en vivo y habló de su felicidad, en lo que parecía ser una confesión de una supuesta crisis con el también cantante de música popular, Jessi Uribe.

“Sí se acaba (la relación), pues que me dure lo que me tenga que durar y punto. Hay que ser felices y ya. Hasta cuando seamos felices. Ya no, bien ya no. Chao”, dijo la cantante.

Sus comentarios harían referencia a las contantes especulaciones obre una crisis con Jessi Uribe. Ella trató de callar los comentarios y demostrarse feliz con el momento en el que vive.