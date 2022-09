“Me hicieron bullying. Qué porque me quedó aguachento, qué porque la papa no tenía color, qué porque el pollo tan chiquito. Esta es la hora en que me mandan todos los días los almuerzos de muchas casas en Colombia cuando hacen sudado de pollo”, admitió.

Y es que en la cuenta de Instagram de Paola Jara siempre tiene un sudado de pollo de la casa de alguien. “Yo me disfruté el bullying y todavía hago sudado de pollo”, agregó.

El sudado de pollo es uno de los más típicos platos de la gastronomía colombiana. El pollo, la papa y el arroz (en lo más básico) hacen una mezcla deliciosa que pasa a convertirse en un verdadero manjar de reyes... o de cantantes.