No cabe duda que el Mundial de Qatar despierta muchas emociones en los fanáticos del fútbol, quienes no se quieren perder ni un solo instante de lo que ocurre en el país de Medio Oriente.

Es el caso de un padre de familia, quien tuvo que definir si acompañaba a su hija en la entrega de su diploma o si veía el partido entre Argentina y México, pues ambos eventos tienen lugar al mismo tiempo. Sin embargo, la decisión del hombre estaba más que clara.

Le puede interesar: Hallan un gato dentro de la maleta de un pasajero en pleno aeropuerto: Se salvó de un trágico final

En las redes sociales se conoció la conversación que tuvo el fanático de la albiceleste con su hija. En ella, fue muy enfático al decirle que no le pidiera acompañarla a la entrega de diplomas para ver el partido sin inconvenientes:

“Te amo hasta el infinito y más allá, te lo juro. Me saco un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidás, pero no me pidas esto. Te lo pido por favor”, expresó el hombre.

El hombre cuestiona que el colegio de su hija fijara este evento justo a la misma hora del partido entre los gauchos y los aztecas. La joven le explica a su progenitor que no se puede cambiar la fecha de la entrega porque ya la habían definido hace mucho tiempo.