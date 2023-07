Abuelitos de 83 y 90 años se conoce en Tinder y terminan casados

Tinder ha hecho que muchas parejas en el mundo se unan sin importar la edad, gustos y distancia, así lo dejó ver la historia de Emilio y Liria, una pareja de adultos mayores que unieron sus vidas en matrimonio hace algunos días en Argentina, todo por cuenta de un match en esta aplicación de citas.

Y es que todo comenzó cuando Emilio Bussano, de 90 años, y Liria Gorordo, de 83, llegaron a la app de citas por cuenta de sus familiares.

En el caso de Emilio, fue su nieta Sofía la encargada de abrirle el perfil, pues sabe que no se gusta quedarse solo.

“Yo no sabía dónde buscarle novia porque es un hombre que está muy bien. Tengo muchos conocidos en Carlos Paz y les preguntaba si no tenían alguna amiga para presentarle, pero no aparecía nadie. Entonces, una noche con mi hermana, le dijimos que íbamos a descargar Tinder y él preguntó qué era eso”, dijo Sofía.

En cambio, uno de los hijos de Liria decidió darle una nueva oportunidad a su madre, quien encontró admiradores tanto en Argentina como España.

“Le propuse armar Tinder porque estaba sola y no salía tanto, entonces era una forma de suplir esas salidas”, resaltó Gustavo, hijo de Liria.

De allí las llamadas entre los dos abuelos se hicieron más constantes, duraban horas hablando por teléfono, pues estaban en ciudades distintas.

Pero todo cambió cuando Liria decidió arriesgarse e ir en busca de Emilio, se fue hasta Carlos Paz en compañía de una hija y el flechazo quedó más que confirmado. Después fue Emilio el que dio el segundo paso y fue a buscar a Liria para que se fueran a vivir juntos.

Y es que entre ellos hubo química de inmediato, pues Emilio considera que Liria y él tienen muchas cosas en común.

“Concordamos en muchas cosas, a los dos nos gusta salir, el baile, la música. Entonces, pensé que estaría bueno probar”, mencionó Emilio.

“En la vida me han pasado muchas cosas. Les digo a los chicos que las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay que hacer el duelo y seguir porque hay un resto de familia y la vida continúa”, agregó la recién casada.