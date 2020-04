Paulina Rubio y el polémico show que la tiene en el ojo del huracán

Recientemente, Paulina Rubio realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales como un acto de apoyo al evento musical ‘One World: Together at home’, donde presentó algunas canciones, respaldó la iniciativa de sus colegas y quiso compartir un rato con sus fieles seguidores, pero las cosas no resultaron como esperaba.

A pesar de que esta presentación online se realizó el pasado jueves 16 de abril a través de sus cuentas oficiales de las plataformas digitales, hasta el fin de semana se viralizaron algunos fragmentos de este show y fueron centro de críticas por parte de los internautas.

‘La chica dorada’, como se le conoce a la mexicana en los medios, hizo parte del grupo de artistas que participaron en la convocatoria con la que la OMS logró recaudar fondos para seguir combatiendo el coronavirus que se ha cobrado miles de vidas hasta la fecha.

No obstante, aunque la cantante tuvo este gesto solidario con millones de personas y prestó su talento para apoyar la causa que beneficiaría al mundo en general, lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue su aspecto, los errores que cometió mientras se refería al tema y lo mal preparada que estaba para interpretar los temas.

En fragmentos que fueron difundidos en Twitter, algunos de los seguidores de la artista se percataron de lo desubicada que estaba la estrella; además de salirse del encuadre de la cámara, olvidar las letras y mostrarse desconcentrada mientras se dirigía al público.

Uno de los detalles que llamó la atención de miles de personas que vieron este video fue el inesperado saludo y mensaje que le envió Rubio a Thalía, quien por años fue su competencia directa en la industria musical mexicana.

"Paulina Rubio":

Por fragmentos del directo que protagonizópic.twitter.com/TJP0X1lGuk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 19, 2020

Algunos medios internacionales reaccionaron ante este show online y lo calificaron de “bochornoso”, “polémico”, “vergonzoso” y “mal preparado” momento. De igual forma, en las plataformas digitales no se hicieron esperar los memes y resaltar una vez más esta extraña actuación que dio la mexicana desde su hogar.

“Triste saber que Paulina Rubio es tendencia porque esnifió una raya en directo. Decadencia total, así terminan muchos artistas sus carreras y hasta sus vidas”, “Ya váyanse a dormir o se les va a aparecer Paulina Rubio en cuarentena”, “Uy Paulina…usted está muy ENGALOCHADA”, “He visto el directo de Paulina Rubio y he decidido aumentar la altura del muro”, entre otras reacciones.

No busquéis más levadura para hacer pan. La tiene toda Paulina Rubio pic.twitter.com/TBZiB8eLoO — Manu Riquelme (@Dobleuretra) April 19, 2020

Paulina Rubio, ¿qué te ha pasado? pic.twitter.com/BvwSTmpw5d — La chica de al lado (@Ne_ereaa) April 19, 2020

Ya váyanse a dormir o se les va a aparecer Paulina Rubio en cuarentena pic.twitter.com/jTdHB8s1NM — Alix Skywalker (@alix_alix891223) April 20, 2020

Triste saber que Paulina Rubio es tendencia porque se esnifió una raya en directo.

Decadencia total , asi terminan muchos artistas sus carreras y hasta sus vidas .- — Fernán Martinez (@FernanMartinez) April 20, 2020

He visto el directo de Paulina Rubio y he decidido aumentar la altura del muro. — Donald Trump 🇺🇸 ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) April 19, 2020

Ante el mar de críticas que se formó en este escenario digital, la mexicana decidió responder con un gracioso video donde se burla de sí misma y reacciona a esta presentación con varias de sus exitosas canciones.