Paulina Vega y su mordaz respuesta a quien la cuestionó por su extrema delgadez

Además, Paulina Vega respondió a más preguntas sobre su aspecto físico y la alimentación que sigue. "Pau Sigues alguna dieta", fue preguntada la modelo.

Ante el cuestionamiento, ella respondió: “Nunca he podido, ni siquiera durante la competencia del MU (Miss Universo). Como lo que me provoque, solo trato que sea balanceado. Sé mucho de nutrición y me ha ido bien implementado algunos tips”.

Lo cierto es que la despampanante y llamativa figura de Paulina Vega obedece más a que la constitución y metabolismo de su cuerpo es así y no a dietas estrictas.