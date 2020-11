Al comunicarse con el personal del sitio, se enteró de que por cuestiones relacionadas a la pandemia de la Covid-19 se tomaron medidas de seguridad y por lo tanto ya no se prestaba este servicio de limpieza en los cuartos.

“Llamé a servicio y me dijeron que no están limpiando las habitaciones por lo de la Covid-19, a mí nunca me dijeron eso antes de pagar, jamás. Y uno se queda en un hotel porque quiere la comodidad de descansar un tiempo”, aseguró Pautips en el clip, el cual grabó en la habitación en modo selfie.

En sus declaraciones relacionadas con esta situación, la youtuber de belleza y maquillaje afirmó que no es algo “de vida o muerte”, pero le genera incomodidad que las personas del hotel no le avisaran de estos cambios para tomar el servicio en otro lugar.

“Tengo como rabia porque estoy mamada y ahora tengo que tender la cama y organizar el baño, y todo eso, pero es una frustración interna, un capricho”, expresó la creadora de contenido bastante ofuscada.

Esta queja se viralizó en redes sociales y tomó fuerza entre varias personas, quienes no perdieron la oportunidad de burlarse y cuestionar a la joven por esta clase de “problemas”. Muchos indicaron que era un berrinche y simplemente estaba armando un drama innecesario.