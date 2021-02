Los retos de Tik Tok definitivamente se han tomado las redes sociales y los influenciadores, por supuesto, no los dejan pasar.

Fue así como Paula Galindo, más conocida como ‘Pautips’, se sumó al challenge llamado 'Silhouette', con el que dejó impresionado a más de uno de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, la influenciadora publicó el video del reto, que consiste en aparecer con ropa deportiva o en pijama, sin maquillaje y con la canción 'Put Your Head On My Shoulder' de Paul Anka de fondo, mientras de un momento a otro se cambia a una pose en lencería en la que se ve la silueta con una luz roja de fondo.

Le puede interesar: Danna Paola regresaría a interpretar a 'Lu Montesinos' en una serie en solitario

Fue así como la creadora de contenido se sumó al viral reto y dejó a sus seguidores enamorados, al mostrar su escultural figura.

Asimismo, lo que causó gracia entre los internautas fue la descripción que puso Paula en el video, pues le pidió perdón a su abuela por aparecer ligera de ropa. “Perdón abuelita, pero me sentí cómoda en mi propia piel #Silhouette”, escribió.

“Nunca lo esperé, pero es lindo ver qué puedes hacer lo que se te antoje”, “Tu abuelita bien orgullosa”, “Es excelente que te sientas bien contigo misma es lo que más importa”, “Jajajajaja mi abuela me mata”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Lea también: Marcela Reyes protagonizó nuevo escándalo en plena fiesta de cumpleaños de su hijo

Muchos también aplauden que la influenciadora haya afirmado “sentirse bien en su propia piel”, pues ha dejado saber que durante los últimos años viene enfrentando desordenes alimenticios que la han llevado a padecer bulimia y anorexia.

Actualmente, la influenciadora se destaca en sus redes sociales por publicar contenido relacionado a la aceptación de los cuerpos y el amor propio, a partir de su experiencia.