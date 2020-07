Peluquero de Yina Calderón y su reacción luego de que ella se trasquilara

Lea también: Melissa Martínez desata polémica por mensaje alrededor de tragedia en Tasajera

Sin embargo, un día después, el experto en extensiones publicó un video en el que aseguraba que ya se le había pasado la molestia y que hasta había desbloqueado a Calderón. “Yina es una loquita. Lo admito, estaba un poco molesto, ya no. Ahora toca solucionarle lo del cabello.Y ustedes deben dejar de ser tan perversos”.

Por su parte, Yina manifestó que recurrirá de nuevo a las manos de Ocampo y volverá a cambiar el estilo de su cabello. “¿Por qué soy tan loca? Ahora me toca pagar de nuevo para que me arreglen el pelo. Pero no me vuelve a pasar y quiero aprovechar para cambiarme el look, porque quiero darle un giro a mi vida, quiero ser otra”.