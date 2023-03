Perdió sus dos manos y ahora es uno de los mejores cocineros: “Me cambiaron los brazos por alas”

Aunque está disfrutando de su vida, junto con sus familiares y amigos, en un momento de su recuperación lo único que pensaba era en morirse, pues no podía hacer muchas cosas por su accidente.

Una de esas situaciones ocurrió cuando quería coger una cobija, pero no lograba hacerlo, por lo que empezó a llorar y renegar por lo sucedido. "Me quería morir. Mi hijo estaba jugando y entra al cuarto, sube una cobija, me arropa y me dice papá te amo y se va corriendo", comentó.

Fue en este momento que decidió luchar en contra de su mente, levantarse y salir adelante.

"Siento que soy más arriesgado, todo lo veía más difícil. Hoy en día, con la discapacidad que tengo, yo digo 'puedo hacerlo'. Yo puedo, yo no me pongo límites. Para mí ponerme los brazos y trabajar no es un reto", dijo sobre lo que su mentalidad ahora, después de superarse a sí mismo.

Ante esto, Tulio le dice, "le cambiaron las manos por alas", frase que el veterano de guerra sintió acorde a su situación y la oportunidad que tiene ahora de deleitar los paladares de decenas de personas que disfrutan con sus empanadas y sus lechonas.

"La vida es un 10% lo que nos pasa y un 90 como reaccionamos a aquello que nos pasa", fue la frase con la que finalizó su entrevista, y con la que dejó un mensaje para todas aquellas personas que tienen dificultades en sus vidas y no saben como superarlas.

A continuación la entrevista a Juan Alejandro Amaris: