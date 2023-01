Perro salvó a su amo de morir en voraz incendio: lo despertó a lengüetazos

Por medio de internet se han dado a conocer varios casos de animales que conmueven a los internautas por la cercanía y actos que son capaces de hacer por sus amos. Uno de estos hechos heroicos se hizo conocido en estos días, en el que un perro salvó la vida de su dueño y de un gato de morir en un voraz incendio.

Gabriel Gómez es el protagonista de este hecho que ocurrió en Buenos Aires, Argentina. El hombre reveló que llegó de trabajar en horas de la tarde y se acostó a ver televisión; pero, en medio de su plácido sueño, un cortocircuito se produjo en su hogar y desató las llamas.

Según la versión dada a conocer por el hombre, al medio TN, "en un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di importancia".

El caso, que se dio a conocer el pasado 5 de enero, dejó al hombre inconsciente, pero su peludito lo salvó de morir calcinado entre las llamas.

El canino ingresó al lugar donde había quedado Gómez y lo tumbo de su cama. "Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó”, dijo.

En ese preciso instante el sujeto se pidió ayuda a sus vecinos, quienes lo ayudaron a salir por una ventana. Mientras tanto, su mascota siguió con su acto heroico y se devolvió a la casa a rescatar al gato que había quedado entre las llamas, sacándolo en su boca.

El hecho se llevó cientos de aplausos por parte de los internautas, quienes quedaron impresionados con el actuar del canino. Por otro lado, el hombre perdió todo en el voraz incendio y debe dormir en un camión con sus mascotas.