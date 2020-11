Pillan a Tatan Mejía y Maleja Restrepo en momento íntimo y fue su hija

Maleja Restrepo y Tatan Mejía se han convertido en una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional, no solo por el tiempo que llevan de relación, sino por la complicidad y química que manejan en su matrimonio. Cada uno ha expresado el trato de ‘parceros’ y esposos que lograron fusionar para que todo fuera distinto y único.

Recientemente, la pareja de celebridades realizó un Instagram Live a través de sus cuentas oficiales, donde hablaron y tocaron temas sobre las relaciones sentimentales. Ambos respondieron preguntas sobre su vida personal y los tips que han manejado para que sea duradera.

En medio de esta conversación e interacción con sus seguidores, una persona se interesó por saber si alguna vez sus hijas los habían visto o “pillado” teniendo momentos de intimidad. Motociclista y la presentadora no tuvieron problema con aceptar que sí vivieron una experiencia de este tipo.

“¿Alguna vez tus hijas los han pillado infragantis?”, escribió la usuaria, junto a un emoji de diablito.

“Sí, nos han fillado”, afirmó Restrepo, realizando un comentario relacionado con la reacción de su esposo ante esta situación, pues ella recordó que él no supo cómo actuar.

Según enfatizó Maleja, aunque no detalló cuál de las niñas fue la que los descubrió teniendo intimidad, Tatan “quedó en blanco, no supo qué hacer y se quedó pálido”. Luego de estas declaraciones, el deportista explicó que no fue fácil para él hablar del tema con sus hijas por lo “chiquitas” que son.

“Si tuviera niños, sería más fácil hablar con ellos, pero con mis niñas me da pena, son mis chiquitas”, dijo Mejía.

No obstante, su pareja aseguró que Tatan si ha tocado estos temas con las menores y, aunque no sienta la misma confianza que con un hombre, ha hecho la labor de explicar algunas cosas importantes en el proceso de crecimiento de ellas.

La presentadora finalizó esta respuesta contando cuáles fueron las palabras que le dieron a su hija para que entendiera lo que estaba ocurriendo.

“Fuimos a hablar con ella y a explicarle que hay momentos en los que los papás necesitan de su intimidad; cuando la puerta está cerrada es por algo. Con esa respuesta no tuvo por qué seguir preguntando más”, puntualizó la famosa.

Por último, Restrepo enfatizó en épocas de antes, donde los papás no se tomaban el tiempo de hablar abiertamente de sexo con los hijos, por diferentes motivos, y no se percatan que es importante para los menores entender las situaciones de la vida.