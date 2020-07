El distanciamiento físico y la limpieza se volvieron más importantes que de costumbre ante el avance de la pandemia del coronavirus en el mundo, donde no solo los almacenes tomaron medidas para cumplir los protocolos de bioseguridad, sino que las personas también tomaron conciencia sobre la importancia de cuidar su salud.

Sin embargo, se siguen registrando casos insólitos de algunos inconscientes y malintencionadas que van en contravía de ello y que se han vuelto virales.

El más reciente caso ocurrió en Toronto, Canadá, donde un empleado de un almacén de cadena, encargado de limpiar los carritos de mercado, fue descubierto limpiando dichos carritos, pero utilizando su propia saliva.

Con guantes y sin mascarilla, el sujeto fue grabado cuando pasaba un trapo con su saliva por los carritos del supermercado de los establecimientos FreshCo.

El hecho fue grabado por una cliente que publicó el video en redes sociales y al ser preguntada por el canal local CityNews aseguró: "No podía creer lo que veía. Estaba en shock... Me sentí asqueada".

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto 'spit shines' grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/4iedjp6sxx