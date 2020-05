Pipe Bueno confesó una reciente zoom-borrachera

Pipe Bueno ha sido el protagonista de varias noticias desde que confirmó que va a ser papá por primera vez, asegurando que era un sueño que tenía y que por fin se hizo realidad. Asimismo, aclaró que su bebé fue planeado con Luisa Fernanda W.

No obstante, en un reciente en vivo confesó que hace poco había tenido un concierto virtual con sus colegas y en medio del momento se tomó unos buenos tragos que terminaron siendo su primera borrachera en medio de la cuarentena.

“Es la primera vez en la cuarentena que me tomó unos tragos, pero esos con ganas (…) Nos llamamos Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, Francy, Luis Alberto Posada, Jonathan y Gabo de ‘Pasabordo’”, confesó Pipe Bueno aclarando que Luisa ya se encontraba dormida.

El intérprete de 'Sin ropa eres mía' continuó contando que en el encuentro hablaron bobadas, pero lo mejor de todo es que se estaban cantando entre ellos mismos.

“Estuvo tan bueno que comenzamos la videollamada a las 10:30 p.m. y terminamos cerca de las 2 a.m.Yo ya estaba mal, ni me acuerdo cómo me acosté”, expresó.