Pipe Bueno contó cómo el 'guaro' le jugó una mala pasada

Pipe Bueno se encuentra disfrutando del auge y potencia que ha tomado su nuevo tema ‘Guaro Remix’, el cual unió a varios representantes del género popular y los llevó a interpretar una letra basada en el famoso trago que ambienta las reuniones de algunos colombianos. El artista le puso un toque distintivo y cautivó a sus fans con estos ritmos.

En medio de la promoción de este proyecto que fue lanzado semanas atrás, la estrella nacional tuvo un diálogo con El Confesionario de RCN, donde le preguntaron si se arrepentía de algo por haberse tomado unos guaros de más. Allí el colombiano se sinceró y aseguró que este interrogante se había metido en zonas peligrosas.

El artista indicó que en una ocasión, cuando tuvo una cita con una mujer que le gustaba mucho, este trago le jugó una mala pasada y lo traicionó al momento de concretar las cosas en un espacio más íntimo.

“Tal vez una vez con una chica que me gustaba mucho, que me dio el lado, estaba yo como de 17 o 18 años y me tomé unos guaros de más y me terminé quedando dormido, entonces me arrepiento porque no pude completar la tarea”, afirmó la celebridad en el video, mostrando cara de arrepentimiento por esta situación donde el alcohol se apoderó de él.

Pipe Bueno aprovechó para confesar que su primera novia la tuvo que borrar de su mente a punta de guaro, ya que le dolió bastante aquella ruptura cuando iniciaba su vida sentimental.