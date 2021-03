Pipe Bueno respondió a las burlas sobre su curiosa pinta

Lea también: Luisa Fernanda W respondió a crítico que la llamó "mala mano"

Por otro lado, Luisa Fernanda W también se tomó el tiempo de referirse al tema y en su cuenta de Instagram publicó una serie de videos en los que afirmaba que no entendía porqué recibe tantas burlas por parte de los internautas constantemente.

"Me dicen que cómo me siento cuando me hacen esas burlas y esas críticas y créanme que bonito no se siente, no es fácil, es muy triste y más cuando viene de parte de gente de mi propio país (...) ¿por qué les caigo mal? No sé o bueno creo saber por qué, porque según ellos me enamoré muy rápido", dijo la influenciadora.