Pipe Bueno revela foto de su panza y sus ochenta kilos antes de que naciera Máximo

“Y sí… también estaba embarazado” empezó diciendo Pipe Bueno jocosamente en su más reciente publicación de Instagram.

Hace pocas semanas, justo antes del concierto que realizó junto a Marbelle via ‘streaming’, Pipe Bueno expresó a sus seguidores que venía hace unos meses cambiando su estilo de vida con ejercicio y buena alimentación para poder estar en forma.

Finalmente, después de unos meses, el cantante decidió publicar una fotografía en la que muestra cómo había subido de peso cuando se enteró de que su hijo Máximo venía en camino.

“En el 2020 con la noticia de que llegaba Máximo inevitablemente me llene de una sensación de felicidad constante y de relajo que me hacía sentir en vacaciones, pues como efecto de eso me dediqué a seguir esos antojos que paralelamente le daban a mi pareja”, empezó detallando Pipe, afirmando que los antojos del embazo no solo eran por parte de Luisa Fernanda W.

Le puede interesar: "Hice el amor por 8 horas seguidas": viral confesión de ex de Nicolás Arrieta

Seguido de esto, el intérprete de “Cupido falló’ dijo a sus seguidores que, a pesar de que la cuarentena y los antojos habían cambiado su aspecto físico, le seguía importando poco lo que la gente pudiera pensar. “Los programas de chismes empezaron, los memes y el bullying de si era yo o Luisa quien de verdad estaba en embarazo. No puedo negar que hasta incluso a mí me dio risa pero de igual manera, si les soy sincero me importo un CU&#”, escribió.

Finalmente, lo que alarmó al cantante a empezar a cambiar sus hábitos alimenticios y estilo de vida, definitivamente, fue que hubiera dado positivo para Covid-19 y el nacimiento de su hijo, Máximo. “Mi hijo llegó para organizar muchas cosas que estaban desorganizadas, llegó para sacar la mejor versión de mí, para ser consciente de lo que en verdad importa, entre esas cosas mi, salud”, concluyó.

Lea también: Exnovio de Jessica Cediel se comparó con Pipe Bueno y las críticas estuvieron a la orden del día

Los comentarios no se hicieron esperar y varios famosos aparecieron en la publicación para felicitarlo, entre ellos, su pareja, Luisa Fernanda. “Mi amor, el amor no me dejaba ver esa barriga. Te tienen que ver hoy en día en persona. Lo bien y saludable que estás es motivante para mí también”, comentó la influenciadora.