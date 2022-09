Piqué habría engañado a Shakira con Clara Chía y muchas otras mujeres

La supuesta infidelidad de Gerard Pique a Shakira le ha dado la vuelta al mundo, pues cada día se conocen más detalles sobre lo que habría sido la traición del futbolista.

Desde hace un tiempo salió a la luz el romance que el jugador del Barcelona sostenía con una mujer 12 años menor que él y que trabajaba en su empresa deportiva Kosmos; esto luego de que fueron captados por un paparazzi dándose un beso en medio de un concierto. Además de que los pequeños Sasha y Milán ya la conocían. Se trata de Clara Chía.

Le puede interesar: Piqué le habría sido infiel a Shakira desde hacer rato: "Es repugnante"

Al principio, se decía que la relación clandestina de Gerard inició desde hace un año y se había mantenido oculta mientras que se iniciaba la separación con la cantante colombiana. Pero ahora se habla de que el engaño empezó desde hace más años y que, el deportista habría tenido otros romances durante los 12 años que estuvo con la barranquillera.

Lo último que se supo sobre la novia del español, Clara Chía Martí es que ella también habría engañado a su pareja para estar con Piqué, además de que la relación de los dos empezó desde hace 3 años, mientras Shakira tenía un viaje de trabajo y no acompañó a su pareja a la Copa Davis en el 2019.

Este escándalo se reveló a través de un programa de España llamado ‘El gordo y la flaca’ y fue una información en exclusiva que dio el reconocido paparazzi Jordi Martín que indicó que por allegados conoció que tanto Clara como Piqué habían jugado con sus parejas en ese momento.

"Shakira no ha sido la única persona engañada, Gerard Piqué hace una cena para los trabajadores de la empresa Kosmos, uno de sus amigos acude a la cena acompañado de su novia, Clara Chía y Gerard Piqué le levanta la novia a su amigo. Se empiezan a conocer, se enamoran, según me dicen fuentes muy cercanas a Gerard Piqué, Clara engañaba a su novio y Gerard estaba engañando a Shakira, empiezan una relación a dos bandas...", dijo Jordi.

Además de esta información, en Telecinco se asegura que la relación de Piqué y Clara inició desde antes de la pandemia, en el 2019 cuando el futbolista era uno de los promotores de la Copa Davis y su actual novia era una estudiante de 20 años.

También puede leer: Shakira "está destrozada" y ha necesitado psicólogo: asegura periodista español

Según este medio, mantenían un bajo perfil porque cuando se presentó la Copa Davis en Madrid, la pareja de infieles salió para el hotel donde se alojaba la mujer, pero entraron por el estacionamiento para que no los vieran.

Pero esto no es todo, al parecer, el ex de Shakira tenía romance con otras mujeres antes de Clara, no era la primera vez que el padre de Sasha y Milán se frecuentaba con otras.