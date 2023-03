Policía 'detiene' a perrito para requisarlo y su reacción se hace viral: "ni pulgas tengo"

En redes sociales se comparten diferentes contenidos, pero una de las cosas que más disfrutan los usuarios es ver videos de animalitos. Estos videos se hacen virales en poco tiempo y cómo no, si la mayoría causan profunda ternura y hasta risas entre quienes los ven.

Ese es el caso de un contenido viral en el que se ve a un agente de la Policía Nacional de Perú abordar un perrito en vía pública para requisarlo.

El curioso video causa cientos de reacciones en TikTok y fue publicado por un usuario identificado como JeanPaulBaluarte.

“En este momento han intervenido al ‘Chato’, alias Firulais, procede a hacerle el cacheo”, dice quien está grabando el video.

En el clip se puede ver cuando el agente le indica al perrito que se ponga contra la pared para la respectiva requisa, muy juicioso el animalito hace caso y se para en dos patas para colocar sus patas delanteras contra el muro.

Aunque el 'Chato' parecía haber cooperado con el procedimiento cuando el policía levanto la camisa que llevaba puesta comenzó a gruñir, al parecer no le agradó mucho que se metieran con su ropa. "No me vayas a morder", dice el agente mientras termina la inspección.