Policía salva a serpiente intoxicada con respiración boca a boca

Sin pensarlo dos veces decidió darle respiración boca a boca sin ver alguna respuesta. No obstante, tras una hora de darle el ‘beso de la vida’, este animal silvestre recuperó su movimiento.

“Estaba inconsciente. La sacamos y tratamos de reanimarla enjuagándole la boca con agua (...) La serpiente tardó casi una hora en recobrar la conciencia y la liberamos de forma segura”, Atul Sharma, policía protagonista de este heroico hecho.

De interés: "Yo quiero ayudarla": niño sorprendió a sus papás cuando le contaron la historia de 'La Llorona'

De acuerdo con los expertos, las víboras no cuentan con pulmones, por lo que los procedimientos cardiopulmonares no surten ningún efecto en ellas, lo que los lleva a considerar que lo más probable es que la serpiente hubiera tenido una pérdida temporal de la conciencia.

“A diferencia de los mamíferos, las serpientes no tienen pulmones que puedan inflarse mediante RCP (...) En cambio, tienen una serie de sacos de aire que les permiten respirar. Estos sacos de aire se encuentran en el intestino y dependen de los músculos de la serpiente para mover el aire a través de ellos. Como resultado, simplemente no es posible usar RCP para resucitar a una serpiente”, se lee en el portal Everything Reptilion.