Por culpa de unos tacos, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se intoxicaron en México

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más populares desde que anunciaron su noviazgo. No solo por la popularidad de ambos, sino también porque estuvo rodeado de polémica, ya que habrían empezado a salir poco tiempo después de la muerte de Legarda, exnovio de la youtuber.

En los últimos días, la pareja ha disfrutado de unas largas vacaciones en las que, además, han aprovechado para viajar por diferentes partes del mundo. El periplo inició en Punta Cana, luego viajaron a París, después a Abu Dabi, regresaron a República Dominicana y ahora se encuentran en México.

Le puede interesar: Andrea Valdiri es captada en cámara con el que sería su nuevo amor

Precisamente, fue en este último país donde la pareja sufrió un problema de salud. Tanto Pipe como Luisa se intoxicaron por comer tacos. La influencer se lo contó a sus seguidores a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En el video compartido, la youtuber acompañada del cantante, mientras están acostados, les cuenta a sus seguidores que por la intoxicación no habían podido comer, además de vomitar y tener malestar estomacal.

“Por comer tacos me intoxiqué, pero no me intoxiqué sola”, dijo Luisa entre risas mientras señalaba a su novio el intérprete de ‘Cupido falló’. Además, escribió junto al video: "Creo que comimos muchos tacos. Amamos los tacos".

Este no fue el único incidente que sufrió la pareja en medio de sus vacaciones. Practicando surf en República Dominicana ambos terminaron estrellados contra el piso. El cantante también señaló recientemente que por el exceso subió casi nueve kilos, pues pasó de pesar 69,8 kilogramos a 78,6 kilos.