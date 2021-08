Por fin, Khloe Kardashian muestra su pelo al natural

Cuando se habla de la familia Kardashian se hace alusión a la belleza, la moda y la fama. Las hermanas Kardashian Jenner tienen clara la importancia de estar al día con su imagen personal, por eso están en constante cambio de sus looks.

En esta ocasión, Khloé Kardashian rompió los estereotipos y se mostró por primera vez con su pelo natural y real. Cabe aclarar que durante varios años Khloé ha sido centro de críticas por no lucir como sus otras hermanas, con un cabello muy lacio, cintura super pequeña y un rostro "perfecto".

Razón por la cual Khloé Kardashian siempre ha recurrido a los famosos filtros de las redes sociales y las herramientas de edición fotográfica para lucir "linda", siguiendo tendencias que no muestran a las personas tal y como son.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Khloé Kardashian subió un carrusel de fotos y videos donde sale con su melena rizada luciendo muy sexy. Acompañando a la publicación escribió un mensaje que decía: "Muy rara vez uso mi cabello con su textura natural. Me siento linda con eso. Por favor no arruinen este sentimiento". Inmediatamente recibió miles de interacciones por parte de sus seguidores.

Sin embargo, la madre de True, con el paso del tiempo ha ignorado las críticas y aseguró que edita sus imágenes porque le gusta y se siente cómoda haciéndolo así. Pero, ahora, la Kardashian está en el proceso de dejar atrás lo artificial y se está dejando ver más natural.

Además, Khloé Kardashian en unas historias que hizo en su Instagram confesó que desde que era una adolescente se ha hecho muchos tratamientos para volver su pelo lacio, pero a raíz de la pandemia decidió detenerse y dejó descansar un poco su cabello.

"He estado alisando mi cabello con tratamientos durante años. He seguido tratamientos como el Brazilian Blowout, entre otros, desde que era adolescente. Me detuve debido a la pandemia, y en realidad me gustan mis rizos", dijo.

Seguramente luego de estar fascinada con su look natural, Khloé Kardashian ahora pensará dos veces antes de volver a alisarlo. Este ha sido de sus mejores looks.