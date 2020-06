Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, se convirtió en tendencia en las redes sociales al hablar por primera vez de cómo asesinaron a su padre y de cómo ha sido su vida sin él. Sin embargo, también fue criticado por la manera en la que se expresó.

El influenciador inició su controversial video bromeando por la ausencia paternal que ha tenido en toda su vida, pues confesó que mataron a su papá cuando tenía tres meses de nacido. No obstante, aseguró que no le ha faltado nada y que su mamá le dio todo.

“Mi papá se llamaba Alirio Osorio, lo mataron en Calarcá (Quindío), a los 34 años. Antes de contarles cómo asesinaro a mi papá debo decirles que cuando a él lo mataron yo tenía solamente tres meses de nacido (…) Mi papá antes de que lo mataran le pegaba unas pelas a mi mamá, casi me la mata, casi la hace abortar, robaba... ustedes lo ven ahí mansito, pero hasta mataba y por eso terminó como les voy a contar”, inició.

La Liendra expresó que lo que sabe actualmente de su papá es porque su mamá se lo contó tal cual.

“Ese señor no era un man que trabajara bien, yo tenía tres meses de nacido, mi mamá estaba cargándome porque me enfermé, me dio fiebre y estaba llorando. Cuando llegó mi papá pregunto que por qué el niño estaba llorando y mi mamá le dijo que me comprara un medicamento en la droguería. Mi papá salió a comprarlo. Se los juro mi papá estaba comprándome algo en la droguería y cuando salió... papi a lo bien como un toldillo. Dejaron al cucho como un colador”, confesó.

El influenciador expresó que si él no se hubiera enfermado a su papá no lo habrían matado. “Sin embargo, si él no hubiera sido la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre no lo habrían matado”, dijo.

Por último, aseguró que no tiene nada en contra de su papá y que por esa razón se expresa de esa manera. Además, confesó que no ponía foto de su papá porque nunca lo conoció, ya que su mamá no tiene ni una foto de él.

Cabe mencionar que los internautas criticaron a La Liendra por la manera en la que se expresó de padre.

"Ok, no era un santo, pero tampoco como para que se exprese de esa manera y tenga el tema de burlita”, “¿En serio lo llaman influenciador? Hay que ver como habla de la muerte de su propio papá eso no deja muy buena imagen”, “Fuerte, pero es una realidad que se vive mucho en este país”, “Que video tan de mal gusto como ridiculiza la muerte del papá, así fuera rata o lo que sea me parece terrible porque dice que le hubiera gustado crecer con el "cucho" pero payasea la perdida de él, lo que hace por ganar seguidores es de quinta”, fueron algunos de los controversiales mensajes que recibió.