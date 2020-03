Por un video se confirma que Sandra Barrios tiene un nuevo amor

Sandra Milena Barrios聽ha sido la protagonista de numerosas noticias debido a su separaci贸n con el cantante popular Jessi Uribe, con quien mantuvo una larga relaci贸n de 13 a帽os. Sin embargo, la pareja sigue en contando por sus cuatro hijos.聽

Despu茅s de toda la pol茅mica que gener贸 el romance del artista con su colega Paola Jara, su exesposa se mostr贸 muy afectada en las redes sociales y en una ocasi贸n revel贸 en su cuenta de Instagram que su separaci贸n se deb铆a a que una mujer se meti贸 en su hogar, pero dicha publicaci贸n dur贸聽poco.聽

Esta vez, Sandra Barrios vuelve a figurar en el mundo del entretenimiento por un video que es tendencia en las redes. En este es captada por un an贸nimo,聽bailando y bes谩ndose con quien, rumoran sus seguidores, ser铆a su nuevo novio.聽

鈥隆Se lo merece! Bastante sufri贸鈥, 鈥淨u茅 sea muy feliz, nadie es de nadie y se lo merece. Por qu茅 tener que hacer las cosas a escondidas si puede ser feliz otra vez, no importa que tenga hijos, no es la 煤nica y que viva el amor鈥, 鈥Me parece espectacular esta noticia鈥, 鈥淭odav铆a esta joven, que aproveche al m谩ximo los a帽os que le quedan鈥, 鈥Qu茅 goce su vida como quiera, y con quien quiera鈥, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas a la santandereana.聽

Cabe mencionar que a pesar de los mensajes de apoyo, Sandra no se ha pronunciado en las redes sociales ante el pol茅mico video.