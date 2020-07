Presentadora perdió un diente en transmisión en vivo en televisión

Una de las peores pesadillas para muchas personas es perder un diente. Y lo puede ser aún más si se está en televisión en vivo. Así le sucedió a esta presentadora que pasó un momento vergonzoso debido a que se encontraba en directo.

El pequeño incidente ocurrió mientras presentaba las noticias en el canal ucraniano TSN. El momento fue presenciado por todos los televidentes, pues mientras estaba hablando se le cayó uno de sus dientes centrales.

Cabe resaltar que a pesar de lo ocurrido, la presentadora nunca perdió su profesionalismo y siguió informando como si nada hubiera ocurrido.

Lo más curioso del caso es que Marichka Padalko tomó el hecho con bastante gracia, pues ella fue la encargada de compartir el momento en su cuenta de Instagram indicando que esta es una de las cosas más inusuales que ha vivido en su carrera.

“Sí, hoy perdí una parte de mi diente frontal durante la transmisión en vivo de TSN a las 9:00. Esta es probablemente mi experiencia más curiosa en 20 años como presentadora. La transmisión en vivo es maravillosa porque siempre es impredecible”, escribió en una parte de su publicación.

Seguido de esto, decidió explicar que le había ocurrido en el diente y el porqué del accidente.

“Es solo que ahora mismo he decidido corregir la molestia que sucedió hace más de diez años. Tenía un despertador de metal pesado en mi habitación y una vez mi pequeña hija estaba muy interesada. Ella lo agarró del alféizar de la ventana y comenzó a agitar un 'juguete' alrededor de su madre dormida. Y tan pronto como bostecé, una pequeña pluma alegre me arrancó la mitad del diente. Ahora finalmente he decidido una reparación más radical”, expresó.

Además, reveló que tampoco es que haya sido muy juiciosa con las recomendaciones de su odontólogo. “No estaba muy atenta a la prohibición de mi dentista de no morder alimentos con los dientes delanteros hasta el final del tratamiento. En realidad, por eso sucedió lo que pasó”, sostuvo.

Por último, les agradeció a todas las personas y colegas por sus emotivos mensajes de apoyo.

