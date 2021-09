Profesor mexicano amenaza con echar a estudiantes que usen lenguaje inclusivo

El docente explicaba que quien utilice términos como 'compañere' no podría asistir a su clase.

Discurso del profesor en contra de la inclusión

En su explicación acerca del porqué de su prohibición del lenguaje inclusivo el docente detalló, "No vayan a empezar ustedes como en el video que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí".

Además, aseguró que únicamente existen dos géneros y en el caso de los animales solo hay macho y hembra.

La universidad rechazó lo sucedido

Por medio de un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de México emitió comunicado donde señalan que "los valores y los principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria 2021-2025, por lo que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general".