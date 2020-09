Profesora fue pillada durmiendo en plena clase

Aunque muchos estudiantes se quejan de la ineficiencia de las clases virtuales, la falta de método, del aburrimiento y el sin fin de problemas que genera la educación a distancia, los profesores también tienen sus sentimientos y se cansan de que no les presten atención en sus lecciones y que nadie participe cuando piden alguna opinión.

Sin embargo, la maestra Luz María Hernández pareció cruzar la línea de los límites, pues constantemente se duerme en las clases virtuales, de redacción y lectura que dicta, según confirman sus alumnos del colegio Ateneo Fuente de Saltillo, Coahuila (México).

Una vez sus alumnos compartieron las imágenes de ella durmiendo, la profesora recibió un tremendo bullying a través de las redes sociales. Aun así, argumentó que lo que sucede es que toma un medicamento que la deja muy cansada por un problema que tiene con sus cataratas.

Al respecto, la maestra pidió investigar a los jóvenes que publicaron las fotos por considerarlas un acto de difamación. "No es la primera vez que me exhiben y me difaman en la prensa y en las redes sociales", aseguró.

Asimismo, dijo que ella no estaba durmiendo sino que estaba descansando sus ojos. También sostuvo que sus estudiantes serían culpables si le pasaba algo, pues el estrés del escándalo la dejó muy mal de salud.

Finalmente, cabe resaltar que la institución donde trabaja la docente no se ha pronunciado al respecto.