“Que alguien me mantenga, no me gusta trabajar”: mujer rompe en llanto con insólita petición

A diario, en las redes sociales cientos de personas comparten diferentes situaciones cotidianas de lo que les sucede en su día a día, ya sean cosas agradables o en ocasiones adversas. Este fue el caso de una joven, quien estaba cansada de trabajar y utilizo TikTok para hacer un llamado de auxilio.

La usuaria @asadodefasouwu compartió un video en el que aparecía llorando e indicaba; “necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar".

La curiosa frase llamó la atención de miles de seguidores, pero aquí no se detuvo su suplica. Posteriormente comentó, “por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto".

Los usuarios no dejaron pasar este peculiar momento en vano y le escribieron: “somos dos amiga, si conseguís un viejito avísame que yo te ayudo, de última si no te gusta el turno mañana yo lo hago sin problema”, “por favor ayúdame estoy en la misma situación”.