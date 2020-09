¡Qué es esta payasada! Nicolás Arrieta se va contra La Segura

Nicolás Arrieta volvió a estar en al ojo del huracán debido a las fuerte directas que le lanzó a La Segura luego de que la influenciadora se mostró un poco molesta con sus haters ya que la atacaron por su trabajo.

La creadora de contenidos aseguró a través de sus historias que desde muy pequeña ha sido muy trabajadora, para que ahora las personas digan que no hace nada y que su trabajo no vale.

“Yo toda la vida he sido muy trabajadora, desde muy chiquitica. En el colegio vendía lo que fuera, el bombón que fuera, vendía obleas, tuve un negocio de comidas rápidas, administré un negocio de tecnologías y cuantas cosas más te puedas imaginar. Entonces, a mí no me vengas a decir que yo toda la vida no he sido muy trabajadora porque si tú no conoces mi proceso, no lo juzgues”, contó un poco molesta.

Seguido de esto les expresó que si creían que hacer contenido para las redes era tan fácil por qué no hacían lo mismo.

“Tú no sabes cuando yo comencé todo lo que me tocaba hacer, no podía tener vida social, no salía, hacía videos de lunes a lunes (…) tú no sabes qué es matarse la cabeza pensando qué vas a hacer para la gente, para que les guste, para poder sacar a las personas de una zona de confort. Hacer reír a las personas no es fácil”, añadió.

Además, pidió respeto por su trabajo, ya que el hecho que no sea igual de difícil a otras profesiones no significa que sea fácil.



Nicolás no pasó por alto estas declaraciones y decidió lanzarle un par de directas.

“En nombre de mí, no puedo en nombre del resto de 'creadores de contenido'. La Segura no me representa a mí ¡Qué es esta payasada, por Dios! Está comparando manejar un taxi con hacer videos culos y pendejos de sus estupideces. O sea, ¿de verdad estás comparando tus guiones' ¿Quién eres? ¿Martin Scorsese, Tarantino? ¿Qué estas grabando?”, expresó en medio de burlas.

Seguido de esto se burló de su intelectualidad y aseguró que “no debe ni escribir bien”. Además, revivió un video en el que La Segura respondió que el cuerpo humano tenía 25 huesos.

La Segura, por su parte, no se aguantó y se defendió expresando que Nicolás solo cambia el significado de las cosas que había dicho y que su trabajo sí era difícil, ya que solo se la pasaba hablando mal de otros colegas.

Pero como era de esperarse, Arrieta le respondió nuevamente: “usa tu influencia para cambiar el mundo. Hazte una lipo en la estupidez”.