La empresa Red Ambiental, donde trabaja el padre de la joven, fue la encargada de dar a conocer la historia que se ha vuelto viral. Juan estaba operando una máquina compactadora, cuando su hija llegó hasta ese lugar con un pomposo vestido lila.

En las fotos compartidas en Facebook, se ve al hombre con su uniforme de trabajo, mientras que su hija carga un ramo rosado.

“No me da vergüenza, él ha trabajado para que a mí no me falte nada. Estoy orgullosa de él, de mi familia y de quién soy”, dijo la joven a un medio local.