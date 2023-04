Reciclador no vendió su perrito ni por medio millón y conmovió las redes: “el dinero no me acompaña”

La persona que grabó el video le dice "buenas tardes, amigo, ¿no vende el perrito? Le doy 10 dólares por ese perrito", a lo que el hombre se negó rotundamente. Por esto, decidió subir la oferta hasta llegar a 100 dólares (aproximadamente $447.000); sin embargo, el reciclador se negó rotundamente.

"No lo vendo porque él me ama", afirmó el hombre, mientras recordaba la historia de cómo llegó a tener a su "amigo fiel". Allí comentó que desde pequeño, hace tres años aproximadamente, se lo regalaron y él lo bañó y le quitó todas las pulgas, desde ese momento lo acompaña en su día a día.

"El dinero no me quiere, el dinero no me acompaña, le echas agua y se va. La plata no me sigue, no me cuida el triciclo, la plata se va", dijo el hombre conmovido por el amor que tiene el animal por él.

Los internautas se conmovieron con sus palabras y dejaron algunos comentarios al respecto, aplaudiendo su reacción. "El dinero no me cuida, el dinero no me acompaña"; "el Señor la tiene clara, el amor no se compra"; el mundo necesita más personas como ese Sr. mis respetos y admiración, que hermoso corazón y pensar", fueron algunos de los mensajes.