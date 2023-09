Reconocido tiktoker dice que le negaron la visa por ser de color "marrón"

La visa americana es el requisito de las autoridades migratorias para el ingreso a Estados Unidos, uno de los destinos favoritos de los colombianos. Por eso mismo, es uno de los trámites que más genera pánico debido a que por cualquier error pueden negársela.

Este fue el caso de un joven, quien decidió compartir su experiencia y alertar a quienes están en medio del proceso para evitar caer en el mismo error.

A través de un video en su cuenta de TikTok, el joven contó que perdió el dinero del trámite por una particular pregunta que le hizo el agente migratorio en la entrevista.

Según el relato, el creador de contenido, Ángel Ramírez, siguió todas las recomendaciones que suelen hacer, entre esas, entrar muy tranquilo y bien vestido, pero al parecer, esto no fue suficiente.

“Yo me fui con mi camisa y mi pantaloncito, porque me dijeron ‘hermano, tú tienes que ir bien cómodo’ (...) Pasamos el primer control y entramos a otra sala en la que había muchas bancas. Después de dos horas me llaman y que ya podía entrar a la entrevista. […] Yo veía que todos salían felices con su visa“, empezó contando.

En medio de risas, siguió su relato y reveló algunas de las preguntas que le hicieron, como su motivo de viaje, a lo que él respondió que era solo por turismo y querer aprovechar los las promociones del popular ‘black friday’.

Sin embargo, todo empezó a tomar un giro distinto luego de que el agente le preguntara qué otros países había visitado, a lo que él responde “Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil". Ante esto, el entrevistador le pregunta por qué no tenía ni un solo sello en su pasaporte, pero decía conocer estos destinos, a lo que él respondió "'lo que pasa es que aquí en Sudamérica todo es con DNI, no es necesario tener pasaporte'”, contó.

Desde este momento, el agente cambió de actitud y empezó a mostrar más duda ante su visita a los Estados Unidos, haciéndole una nueva pregunta acerca a su oficio, a lo que él, sin dudarlo, respondió: “Soy creador de contenido, tengo contratos con diferentes marcas. Yo lo vi que me miró con un ojo y yo dije ‘me la dio’ y luego me entregó una hojita“, señaló.

En dicho papel le subrayaban que no había sido aprobado para la adquisición de la visa, por lo que podría volver a pedir el trámite.

“Yo siento que me negaron la visa por cómo estaba vestido y ser marrón. Mano, porque yo tenía todo, estaba preparado para entrar a los United“, dijo el hombre entre risas.