Restaurante da increíbles descuentos a sus clientes por ser feos

Es poco usual que los lugares especializados en comida brinden descuentos a sus comensales por la cantidad de alimentos que consumen. Sin embargo, esto es la excepción en un restaurante que se encuentra ubicado en la ciudad de Logroño (España), donde su creatividad sobre pasa los límites, y tienden en sus facturas generar todo tipo de rebajas según varias particularidades.

A pesar de que muchos usuarios que poco han frecuentado este lugar, dicen que esto lo comenzaron a implementar hace poco; lo cierto es que esta tradición ya lleva bastante tiempo, lo más insólito es que este particular restaurante les da descuentos a sus clientes por ser poco agraciados, en pocas palabras por ser feos.

Y aunque según se ha dicho, la belleza es subjetiva; para las meseras del lugar no lo es tanto, por eso, ellas al momento de atender a las personas de la manera más cordial, se acercan a la caja a decir cuáles son las personas que realmente se merecen este tipo de descuentos. Por lo tanto, estos les aparece en las respectivas facturas, lo que causa mucha curiosidad, porque no es el único motivo por el que suelen hacer este tipo de 'gangas'.

Usuarios de redes sociales, hicieron viral la imagen de la factura, y se tomaron esto de forma jocosa, junto con otras personas que normalmente mencionan que van a ir a este lugar más seguido.

No obstante, para otro grupo de internautas esto no les ha parecido para nada gracioso, y señalan que es una falta de respeto para con las personas que van a dejar dinero al lugar con el objetivo de consumir un bueno alimento; ahora bien, si no niegan que la comida es deliciosa, esto sería un causante fuerte para que las personas no vuelvan a acudir este curioso restaurante.