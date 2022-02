Rifirrafe entre Andrea Valdiri y Yina Calderón por las cirugías que se han hecho

Valdiri no dudó en utilizar su cuenta oficial de la plataforma digital y arremeter contra la DJ, señalando que ella no tenía derecho de ofenderla o atacarla por su físico. La barranquillera se remangó la blusa y tiró varios comentarios a calderón, haciendo referencia a su figura, los daños que ha sufrido en el cuerpo y la mala recuperación que ha llevado.

“Yo tengo jeta y no me voy a quedar callada. Voy a defender a mi cirujano (…) Yina Calderón, tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa, pero piensas otra”, expresó la bailarina bastante enojada.

Le puede interesar: VIDEO: Don Omar se molestó en un concierto porque los fans no se sabían 'Ella y yo'

“Mami, yo tengo dos hijas, tú no has pasado por ninguna y cuando te deformes el cuerpo a punta de amor, de lo que es tener hijos, ese día hablamos tú y yo. Eres una mujer que ha pasado por miles de cirujanos, que te has rayado cuanto quieres (…) lo que necesitas no es un psicólogo, sino un psiquiatra”, agregó.

La celebridad aprovechó este espacio para enviarle unas palabras a la mamá de Yina, quien suele pedir que respeten a su hija en redes sociales. Allí le expresó la molestia y le pidió que le enseñara a Calderón a respetar a los demás para no generar problemas.