Además, le pidió que la dejara fuera de tendencias y no la nombrara en sus historias, aunque también aseveró que si La Liendra no respeta a su novia, Dani Duke, y le coquetea a otras mujeres es lógico que no la respete a ella.

En el cierre de sus historias dijo que el tema lo iba a dejar hasta ahí y aprovechó para promocionar su próxima Puti Fiesta. En cuanto a la contraparte, La Liendra no ha publicado más comentarios al respecto y su novia, la maquilladora Dani Duke, también ha guardado silencio al respecto.