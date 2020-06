¡Salió del closet! Bob Esponja hace parte de la comunidad LGBTI, Nickelodeon lo confirmó

La famosa serie de la esponja amarilla que vive todo tipo de aventuras en Fondo de Bikini, un pueblo en el fondo del mar, hizo una gran revelación.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el canal de televisión estadounidense Nickelodeon confirmó que Bob Esponja hace parte de la comunidad LGBTI.

Junto a Bob Esponja, Nickelodeon compartió la imagen de otros dos personajes de diferentes producciones, con colores de la bandera gay y revindicando el Orgullo de la comunidad LGBTI.

"Celebrando el #Orgullo con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados este mes y todos los meses", dice el tuit que acompaña las imágenes de Bob Esponja, Korra (La Leyenda de Korra), bisexual declarada y el actor Michael D. Cohen, quien confesó ser un hombre trans en 2019.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h