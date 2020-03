Días atrás, Sandra Barrios llamó la atención de cientos de personas que le han seguido el paso a paso a su relación con Jessi Uribe después de romper el silencio y dar su versión sobre la ruptura sentimental que vivieron y el nuevo romance que sostiene su ex con Paola Jara.

De acuerdo con las palabras que concedió la empresaria en una entrevista al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, muchas de las versiones que se dieron a los medios eran falsas, pues ella jamás le fue infiel a su marido con el cantante y su acercamiento con el artista se dio cuando estaba soltera y frecuentaba el bar donde él se presentaba.

Ahora, como segunda parte de dicha entrevista, Barrios ofreció sus declaraciones sobre cómo asumió esa incómoda situación al enterarse de que su expareja estaba enamorado de la cantante popular. Aunque encontró todas las pruebas en el teléfono de Uribe, decidió enfrentarse a Jara por la rabia que tenía en ese momento.

“Le escribí a Paola, diciéndole que cómo iban a dañar mi hogar. Le envié varias fotos, porque yo consideraba que mi hogar era un hogar bonito”, relató Sandra antes de que le preguntaran por la respuesta que le dio la artista sobre su reclamo.

“Esa noche no me contestó, y al día siguiente me dijo: ‘Yo con su marido no tengo nada’”, afirmó la colombiana sobre la negación de Jara ante los mensajes que le envió, donde hablaba del enamoramiento de Jessi hacia ella.