Sara Corrales se arrepintió y ya no se casará

En febrero del 2022, Sara Corrales anunció que llegaría al altar en compañía de su novio, el empresario Rafael Gutiérrez, esto luego de que durante más de un año, la pareja hubiera tenido una solida relación amorosa.

Para ese entonces, todo era amor, rosas y chocolates, sin embargo, en el mes de mayo, el rumor de que Sara Corrales y Rafael Gutiérrez no se casarían llegó a los medios de comunicación. Pese a que la paisa de 36 años ya tenía su vestido de novia, tenían planeado en México su boda por lo civil para el mes de agosto y en Colombia a finales de año, los planes tuvieron un alto y nadie supo el porqué.

Se rumoró que la relación habría terminado del todo, pues Sara Corrales eliminó de su cuenta de Instagram las fotografías de la pedida de mano e incluso de los viajes que habían realizado juntos. Con respecto al tema, una amiga de la actriz de la cual desconocemos el nombre, dijo a un medio mexicano que todo iba muy bien, pero que ella tomó dicha decisión porque no estaba segura.

"Todo fue muy raro, iban muy bien, pero a finales de abril ella le dijo que esperaran porque no estaba segura de dar este paso tan importante", manifestó la amiga de Sara Corrales y Rafael Gutiérrez.

De igual manera, la mujer contó que Sara le pidió a Rafael un espacio para pensar bien las cosas, pero que él estaba muy triste porque ella dejó de seguirlo en sus redes y adicionalmente eliminó las fotografía de la pedida de mano del Instagram. Aún con esto, el empresario está muy enamorado y le pide que reconsidere su decisión, no obstante, ella no se ha pronunciado al respecto e incluso no le ha devuelto el anillo de compromiso. ¿Será que lo está reconsiderando?

"Sé que él está muy dolido de que ella lo haya dejado de seguir en Instagram y que borrara la imagen de la entrega del anillo de compromiso, pero está muy enamorado de Sara y le pide que reconsidere su decisión. Habrá que ver qué decide Sara, puede ser que vuelvan, pero por el momento los planes para esta boda en agosto se cancelaron", dijo la amiga de Sara.

