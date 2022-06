Sara Uribe contó cómo es la relación de su hijo con Fredy Guarín y su nueva novia

Sara Uribe, exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele' ha conquistado con su belleza a muchos colombianos, luego de su debut en la televisión trabajó como presentadora en diferentes ocasiones.

Además, la modelo también usa sus redes sociales para compartir algunos detalles de su vida privada con sus seguidores y deja ver cómo disfruta el tiempo que pasa su hijo Jacobo, quien nació como fruto de la relación que tuvo con el exfutbolista Fredy Guarín, sin embargo, la relación de la pareja terminó.

La presentadora tuvo que pasar un momento muy fuerte emocionalmente para superar la ruptura de esa relación.

A través de sus redes sociales Sara Uribe habló sobre lo que al dejar a su hijo con su ex y su nueva pareja. La modelo ahondó en el tema tras la pregunta de uno de sus seguidores.

Aunque ha sido víctima de muchas críticas, con toda la paciencia explicó a quienes la siguen que es muy importante sanar el corazón y entender que los hijos no son los responsables.

"... que nosotros no seamos los responsables para que el día de mañana no nos pregunten -oye tu por qué no me dejaste compartir con mi papá- Pilas no caigan en ese error", indicó Sara Uribe.