Sara Uribe nadó en un río completamente desnuda mientras Freddy Guarín anunció su compromiso

Freddy Guarin, quien ha sido uno de los futbolistas más recordados en los últimos años por su destacada participación en equipos europeos y su presentación con selección Colombia, sorprendió en las últimas horas a sus fans, luego de que a través de sus redes sociales, le pidiera matrimonio a su actual pareja Pauleth Pastrana.

Fue por medio de una fotografía en la que se le ve a su prometida recogiendo una cosecha a lo que él pregunta "¿Te quieres casar conmigo?". Algo que tuvo respuesta inmediata de la mujer que sin pensarlo dos veces le contestó " Cada día le doy gracias al Señor por ponerte en mi vida, por permitirme conocerte y por darme este corazón, que solo sabe amarte. Te amooooo mi amor, SIIIIIIIIIIIIIIII Y MUCHAS VECES SIIIIIIIIIIIIIII , el plan de Dios es perfecto, muero de la felicidad".

Lea también: Sara Uribe contó cómo es la relación de su hijo con Fredy Guarín y su nueva novia

Sin embargo, el deportista que ya no se encuentra activo en el fútbol, también ha sido centro de muchas polémicas, sobre todo, cuando sostenía una relación sentimental con la modelo y presentadora Sara Uribe, con la que se presentaron muchos inconvenientes a lo largo de su relación, y que como fruto de su amor, se dio el nacimiento de su hijo Jacobo.

Justamente Uribe, después de que se dio la ruptura con Freddy Guarín, no se le ha visto relacionada con nadie más. Pero ella, fiel a su estilo, suele compartir diferente contenido a través de sus plataformas digitales, en el que suele mostrarle su día a día a su más de seis millones de seguidores. Como lo hizo a través de sus stories en Instagram, que mientras su expareja anunciaba su compromiso con su actual pareja sentimental, Sara Uribe disfrutaba de la naturaleza, tal y como Dios la trajo al mundo.

En una serie de fotografías, la oriunda de Medellín, posó frente al lente de una cámara, mientras está completamente desnuda nadando en un río. Allí también se puede apreciar como haciendo distintas poses, deja ver que la naturaleza le sienta, y muy a natural, disfruta de ese gran paraíso.

Lea también: Fredy Guarín habló de matrimonio en una "borrachera" y deja claro que superó Sara Uribe

No obstante, en otra instantánea, la exprotagonista de novela, dejó verse con ropa deportiva y un mensaje que parece una pulla que no especifica a quién, pero que se ha rumorado que fuera para Guarín "Ya me levanté a joder la vida, antes de que la vida me joda a mi", escribió.