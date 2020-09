Sara Uribe despertó toda clase de comentarios entre sus seguidores luego de anunciar que estaba esperando un hijo de su pareja de aquel entonces, Fredy Guarín. Desde ese momento, la ex Protagonista de Nuestra Tele ha publicado varios contenidos en redes sociales junto a su hijo Jacobo y la etapa materna que vive.

Aunque la presentadora suele compartir imágenes de sesiones de fotos que realiza, de sus proyectos personales o de las rutinas diarias que lleva a cabo, los contenidos de su primogénito han cautivado a miles de personas.

Recientemente, la colombiana dejó en evidencia las travesuras que hace su pequeño hijo, y los alcances que tiene para conseguir lo que quiere. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Uribe le sacó risas a más de uno con estos videos.

De acuerdo con un clip que publicó Sara, Jacobo se encontraba sentado en el piso con una bolsa plástica transparente en la mano. Al percatarse, se trataba del pollo desmenuzado y congelado que tenía en la nevera, y que el pequeño había logrado sacar para comérselo.

“¿Tú qué estás haciendo Jacobiño? ¿Qué te acabas de robar de la nevera? ¿Por qué te estás comiendo el pollo congelado?”, le pregunta Sara Uribe al niño, mientras él hace dice “pio” varias veces.

A pesar de que la colombiana le dice que el alimento está muy frío, esto parece no importarle al pequeño, pues solo hace expresiones graciosas que hacen reír a su mamá. En el clip se especifica que esto sucedió a altas horas de la noche.

No obstante, esta no es la única travesura que ha hecho Jacobo, pues en el pasado, el niño aprovechó una ocasión para meter a la mascota de la familia en la lavadora. La presentadora se percata y rescata a la canina, que no entendía qué sucedía.

“Ven, Yuya (…) Dale un beso y sácala de ahí. ¿Tú también te vas a meter? ¿Cómo te vas a meter a la lavadora? hijo, tú no cabes”, se escucha que dice la exprotagonista en tono de regaño y sorpresa.