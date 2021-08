Sara Uribe rompió el silencio y habló de la nueva novia de Fredy Guarín

La modelo y presentadora Sara Uribe es conocida por participar en "Protagonistas de Novela 2", del canal RCN. También es mamá de Jacobo, fruto del amor con su expareja, el futbolista colombiano Fredy Guarín.

Sara Uribe mantuvo una relación amorosa con Guarín durante dos años. Su relación siempre fue de las más comentadas desde que se inició. Sin embargo, a pesar de tanta polémica y comentarios, la pareja sobrepuso su amor y luchó por sus sentimientos. Aun así, finalmente Sara Uribe y Fredy Guarín pusieron punto final a su relación en 2020.

Lea también: Paola Jara ronca: Las confesión de Jessi Uribe sobre su "bella princesa"

Recientemente, en una concurrida dinámica que los famosos suelen hacer en sus redes sociales, la cual consiste en una caja de preguntas, donde los seguidores hacen cualquier tipo de cuestionamiento y posteriormente el famoso responde, Sara Uribe respondió una serie de interrogantes que le hicieron respecto a su expareja Freddy Guarín y su situación sentimental.

Una de las tantas preguntas que le formularon a Sara Uribe fue que como se había sentido al saber que Fredy Guarín la reemplazara tan rápido, a lo que la modelo respondió: "Yo creo que uno no reemplaza a nadie, chimba por el que consigue a una persona con la que esta feliz y se siente bien, no?".

A la empresaria colombiana también le preguntaron si tenia novio, a lo que ella respondió que no, dijo que no tiene novio y que está soltera. Aseguró que le hacia falta tener pareja, pero que ya no estaba para cometer los mismos errores de antes y meterse con cualquiera por el afán de no sentirse sola.

Le puede interesar: "Exagerado y fuera de lugar": Yina Calderón criticó la cadena de oración de "La Liendra"

Ahora, la prioridad de Sara Uribe es su hijo Jacobo. En ese sentido, resaltó que la próxima persona que llegue a su vida debe ganarse el corazón de los dos, el de ella y el de su hijo.