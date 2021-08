Sara Uribe se ha convertido en una de las celebridades más comentadas y controversiales en redes sociales, debido a las constantes defensas, críticas y opiniones que recibe sobre su vida, su faceta como madre, su relación con Fredy Guarín y su físico. La paisa ha hablado sobre esto en distintos momentos, mostrando que no se deja afectar.

La exprotagonista suele ser blanco de ofensas e insultos relacionados con su imagen, su cuerpo y los cambios que tiene en su figura, ya que tras lidiar con la fuerte depresión que vivió, subió algunos kilitos de más. Varias personas le escriben de forma despectiva para atacarla por lo distinta que se ve en ocasiones y al mostrarse más cómoda con su apariencia actual.

Mire además: Espectacular video de Claudia Bahamon mostrando sus habilidades en el mar

Recientemente, la colombiana se cansó de estas críticas en su cuenta oficial de Instagram y decidió ‘boletear’ a una mujer que suele llamarla “gorda” de forma despectiva, intentando ofenderla por estos cambios con los que se siente mejor. Pese a que nunca se queja por los insultos que le envían, Uribe quiso evidenciar las malas palabras y el bullying de esta persona, quien solo se dirige a ella para despreciar su cuerpo.

Desde hace varios meses, la modelo ha sido centro de ataques de esta mujer, quien le comenta todas las historias que sube, llamándola “gorda” y refiriéndose a los looks que suele utilizar en sus contenidos. En algunos momentos la ofende por los filtros, su maquillaje, las extensiones que lleva y la figura de su cuerpo.

Consulte también: Epa Colombia celebra que aún no ha sido capturada: "Amigas no nos fuimos a la cárcel"

La atención se posó sobre uno de los comentarios que hizo la mujer, ya que afirmó que Sara Uribe era “vulgar” y “poco sexy”, a pesar de que ella quería transmitir lo contrario en sus contenidos. Las palabras intentan humillar a la colombiana, quien aprovechó para enviar un mensaje y pedir empatía de parte de las mujeres, quienes suelen ser las autoras de estas groserías.

“Si esta mujer se tragara sus palabras se envenenaría horrible. Chicas, tengamos más empatía. Me mandan a mí los mensajes…bueno, no importa. Estoy acostumbrada, pero uno no puede ser así con la gente”, escribió la exprotagonista.

Lea también: La Liendra comparte la supuesta razón del cierre de su cuenta de Instagram