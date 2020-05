Sara Uribe se refirió a su nueva y robusta apariencia física

Sara Uribe ha sido la protagonista de numerosa información recientemente debido a que los internautas han asegurado que su relación con Fredy Guarín llegó a su fin a principios de año. Aun así, la pareja no se ha pronunciado públicamente ante los rumores.

Hace poco, la empresaria se convirtió en tendencia en las redes sociales por su notable aumento de peso en medio de la cuarentena.

A pesar de que en una pasada ocasión les respondió a sus seguidores que si estaba más cachetona, pero que estos kilitos de más la hacía más feliz, decidió realizar un En Vivo para hablar sobre este nuevo proceso en su vida.

Sara recordó que su etapa de embarazo fue muy dura debido a que Jacabo era un niño muy grande y su cuerpo era pequeño, generándole una diástasis, es decir, que se le abrieron todos sus músculos por dentro. Esto le ocasionó una hernia umbilical de la que aún se está recuperando.

“Después de todo esto, tenemos que levantarnos frente al espejo y sentirnos bonitas, eso no pasa. Empieza la depresión posparto y aún debes seguir la vida, siendo una buena mujer, buena esposa, atender al marido, salir a trabajar”, expresó.

La modelo aseguró que después de haber dado a luz su cuerpo cambio.

“Bajé mucho de peso y no era algo que pudiera controlar. Tenía las hormonas completamente alborotadas. Toda la gente me decía estas muy flaca ‘Sara no come’, ‘Esta muchacha está parada en las ganas de vivir’”, confesó.

Pero a pesar de las fuerte críticas que recibió por un año, Sara decidió comerse el mundo y olvidarse del cuerpo perfecto. Asimismo, les confesó como hizo para aumentar de peso.

“Intenté de muchas maneras, demasiadas, pero la que me funcionó en esta cuarentena fue comer arroz, plátano, yuca, carne, atún, huevo. Lo hacía sin restricción alguna”, reveló.

La presentadora finalizó aseguró que en estos momentos de su vida se siente muy bien consigo misma.

“Ahora estoy disfrutando de otro proceso, ya salí en una revista, tuve que aguantar hambre para estar en TV. Me hicieron operar muchas veces mis senos porque servía, porque no servía, porque tenía que agradarle al medio, porque si me daba celulitis, no podía estar en un desfile y ya me importa un c*l*”, añadió.