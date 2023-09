¿Se acerca el fin del mundo? La tierra estaría pasando por su sexta extinción

Ahora bien, la revista Proceedings of the Nacional Academy of Sciences dijo que, la extinción puede ser más grande de lo que se piensa, hablando cuantitativamente.

Hay que recordar que, la última extinción masiva que se vivió fue hace 65 millones de años, que se eliminó el cretácico- paleógeno. En donde hubo tsunamis, terremotos, invierno nuclear que afectó en su totalidad a la Tierra.

Según ha confirmado la ciencia, el 76 % de las especies que dominaban en el planeta Tierra desaparecieron. En aquella época fue cuando los dinosaurios quedaron extintos.