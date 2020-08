¿Se apuntan? Pagarán a parejas por probar colchón para tener sexo

El sueño de muchas personas es ganar dinero haciendo lo que más les gusta y, para algunos, el sexo es uno de esos placeres que tiene la vida. Entonces, ¿por qué no juntar estas dos cosas?

Pues una empresa estadounidense está buscando el mejor colchón para tener sexo y para eso anunció la búsqueda de cinco parejas, quienes serán las encargadas de probar ocho diferentes colchones, uno por semana.

El pago será de 3.000 dólares, en pesos colombianos cerca de once millones, además de recibir al final el colchón que más les haya gustado. “Así es, se le puede pagar por hacer lo que hace en su vida cotidiana: ¡sexo!”, se lee en el anuncio a través de su página web.

We’re looking for 5 lucky couples that can take part in our experiment. You can get paid $3000 for doing what you do in your regular everyday life – Sex!



Sign up belowhttps://t.co/pfIeblEIIK pic.twitter.com/HnYlPd74y4