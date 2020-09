El deportista utilizó una graciosa imagen para burlarse del cambio de look de su esposa.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo se convirtieron en tendencia en las redes sociales luego de que se rumorar una posible ruptura debido a un contundente mensaje que escribió Tatán en su reciente publicación.

El deportista revivió la fotografía que se tomó con su esposa para la portada de su libro ‘Parceros’ y la acompañó con una popular frase que usan las personas para terminar una relación.

Lee también: Ella es Betsy Liliana, la traga 'maluca' de Diomedes Díaz

“Hay personas que son el viaje, no el destino (disfruta el camino que es eterno y no la meta que es fugaz)”, expresó.

Rápidamente sus seguidores no pasaron por alto el mensaje y se mostraron preocupados ante la idea un posible divorcio con Maleja Restrepo.

Tatán al ver la controversia que se generó, decidió aclarar a través de sus historias el significado que tenía para él y así darles fin a los rumores de una ruptura.

“No, no nos vamos a separar ni estamos peleando. Discutimos como usted discute con su pareja normalmente, pero no nos estamos separando”, explicó.

Lee también: Shannon de Lima y Daniela Ospina, ¿amigas o rivales? La modelo se confesó

Seguido de esto, les mostró que la segunda frase que escribió en su publicación la tiene tatuada en sus costillas.

“Para nosotros esto ha sido un viaje, mucha gente cree que lo importante es conseguir, pero cuando consigues a alguien apenas comienza el viaje. Y en lo que uno menos debe pensar es que si esa persona es el destino. Entonces es una frase de cómo ha sido nuestra relación, tratando de que esto siempre sea un viaje, una aventura, un parche”, añadió.

Finalizó hablando de lo afortunado que se sentía de poder compartir con el amor de su vida y aprovechó el momento para mostrar a Maleja.

“Eso fue un regalo que me dio la vida a mí y pues hombre cuando uno se va de viaje la pasa bien y cuando llega se acabó esa felicidad ¿no? Básicamente, esa es la explicación a la publicación ¡Esto es un viaje acompañado de este bombón!”, puntualizó.