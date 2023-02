Se casó con un hombre 61 años mayor que ella y hasta quieren tener hijos: "somos muy felices"

Su amor floreció en el año 2019, cuando la mujer trabajaba en una lavandería en Starkville, Mississippi, y el hombre empezó a hablarle, después de unos días entablaron una gran amistad que los hizo muy unidos.

Miracle dijo Aily Mail que, “Charles solía traer una prenda de vestir y solo quería que yo le sirviera. Un día entró allí y tiró un papel y dijo ‘anota tu número’ como si fuera un jugador. Era mi caballero de brillante armadura”.

Él, era un hombre pensionado de trabajar en bienes raíces, mientras que la joven estaba preparándose para convertirse en enfermera.

"Tuvimos una buena vibra, él no me hizo sentir rara. Fue una buena conversación, me hizo sentir cómoda. Sabía que era mayor, pero no sabía su edad exactamente”, explicó Miracle.

A pesar de ser una relación rechazada por sus familiares y amigos, la joven decidió seguir su corazón y formalizar su noviazgo con este hombre que le llevaba más del triple de su edad.

Fue así que, para el año 2020, el adulto mayor le propuso matrimonio, pero como había problemas por la pandemia, decidieron aplazarlo hasta el 2022, cuando subió al altar, a pesar de algunos inconvenientes en su familia.