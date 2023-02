Se grabó en el "trabajo más fácil del mundo", se viralizó y su jefe lo despidió

Las publicaciones en las redes sociales pueden tener repercusiones en el ámbito laboral o en otros aspectos de la vida. Así lo dejó demostrado anteriormente un grupo de estudiantes que, al publicar un video en TikTok y mencionar, en forma de broma, que no habían aprendido nada, la universidad tomó la decisión de anular el título que se les había otorgado por haber culminado su tapa de aprendizaje.

De esta misma manera, un trabajador fue despedido, luego de realizar un video, que posteriormente colgó en sus cuentas digitales, en el cual expone que tiene el trabajo más sencillo del mundo, ya que no hacía gran cosa y que por eso le pagaban.

El hombre que ejercía sus labores en un reconocido almacén de cadena en el Reino Unido, hizo esta grabación mostrando lo fácil que era trabajar en esta empresa, y, sobre todo, que era muy buen pago. Allí, recomienda a todos sus seguidores que consigan trabajo en este lugar.

“Si quieres tener un empleo fácil, ve a trabajar a Tesco y haz estos malditos repartos. Es posiblemente uno de los trabajos más fáciles que tuve, el que mejor pagan y donde más me cuidan”, comentó este hombre en el clip.

Además, entregó más detalles acerca de sus labores, ya que recalca que únicamente espera a que las personas hagan los respectivos pedidos, y que todos los clientes son muy cordiales, aseverando que no ha tenido problemas con ninguno de ellos.

“Realmente yo no hago mucho, simplemente me siento al lado de la carretera esperando que hagan los pedidos. Todos los clientes son encantadores y no he vivido ninguna situación en la cual estos se hayan portado mal”, resaltó.

Pero esto no fue lo único, ya que este sujeto también se quejó de las labores que hacen los que laboran al interior del supermercado y fue mordaz en sus críticas “No trabajes dentro de las tiendas, es una basura y aburrido. En serio, si quieres hacer un trabajo fácil, tienes que hacer lo que yo hago”.

Pero sin pensarlo, este video en pocos minutos se hizo viral, y desafortunadamente, llegó a los ojos de su jefe, quien mencionó que, a pesar de que esto no le importaba tanto, lo que no le agradó fue los insultos que realizó en el mismo, por lo que vieron que esto era una mala situación para la empresa y decidieron a proceder en su despido.

Ahora, el hombre se encuentra en la búsqueda de un nuevo empleo, y todo por hacer este tipo de publicaciones que afectaron su economía.